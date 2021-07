Montecatini Terme entra nel Patrimonio Unesco

Samele argento nella sciabola, la dura preparazione per arrivare così in alto

La località termale della Toscana è entrata nella lista dei siti tutelati, lo ha annunciato la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni

ROMA — Montecatini Terme è stata inserita tra le località Patrimonio dell'Unesco, lo ha annunciato la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, durante il Comitato del Patrimonio Mondiale, riunito in Cina.

Montecatini si aggiunge così ai centri storici di Firenze e Siena, a Pienza, San Gimignano, alla Valdorcia, ai giardini e alle ville medicee e a Piazza del Duomo di Pisa.

"Una giornata storica per l'Italia" ha detto Borgonzoni spiegando che la candidatura rientra in una proposta transnazionale individuata come "The great Spas of Europe". La sottosegretaria ha elogiato la ambita meta della Toscana come "esempio del sistema termale italiano".

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani ha espresso con queste parole la sua gioia “E’ una grande soddisfazione per tutti noi. Con l’inserimento di Montecatini nella lista dei luoghi dichiarati patrimonio Unesco, la Toscana inanella l’ottava perla della sua splendida collana. Siamo di fronte ad un graditissimo riconoscimento della qualità della cittadina pistoiese, ottenuto grazie alla sua storia, ai suoi monumenti, al verde dei suoi parchi e ai suoi straordinari stabilimenti termali. Si tratta di una buonissima notizia anche per i riflessi positivi che, ne sono certo, questa visibilità mondiale porterà sulle presenze turistiche: un riconoscimento importante che giunge dopo troppi mesi di crisi dovuta alla pandemia e che ci auguriamo consentirà alla città termale e al suo tessuto economico di risollevarsi più rapidamente".

Anche l’assessore regionale ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo, ha espresso la sua soddisfazione “Un risultato non scontato che è stato raggiunto grazie ad un lavoro corale, durato dieci anni, e alla determinazione di chi all’epoca avviò questo percorso, in primo luogo l’ex sindaco Giuseppe Bellandi, ed i suoi collaboratori. Complimenti all’Amministrazione comunale che, pur nelle alternanze politiche ha perseguito con tenacia questo obiettivo, che oggi è ufficialmente arrivato. Uno stimolo ulteriore a proseguire nell’impegno affinché questo patrimonio termale e culturale possa tornare ad essere un volano per la città e l’intera Toscana”.