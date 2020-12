Covid in un'altra Rsa, 56 ospiti positivi

Entra in metropolitana senza biglietto spaccando i tornelli: ricercato

I casi sono sono stati accertati nella Rsa Villone Puccini e sono stati isolati in una "bolla Covid". Contagiati anche 7 operatori.

PISTOIA — Il Covid è entrato in un'altra Rsa toscana, al Villone Puccini di Pistoia dove sono stati individuati 56 casi di positività tra gli ospiti, 6 dei quali a bassa carica virale, su un totale di 68 anziani. Lo fa sapere la Asl Toscana Centro che ha comunicato anche la positività di 7 operatori su 70 complessivi.

A far scattare lo screening messo in atto dal personale Usca (le unità speciali di continuità assistenziale) è stata la segnalazione di un ospite positivo ricoverato in ospedale.

Gli ospiti sono stati tutti sottoposti a tampone molecolare mentre gli operatori a tampone rapido: di questi ultimi, solo quelli risultati positivi al test rapido sono poi ulteriormente sottoposti a quello molecolare che ha confermato la positività,.

La struttura, spiega ancora la Asl, è sufficientemente ampia da aver permesso la separazione tra ospiti positivi e negativi: i primi, tutti rimasti nella Rsa, sono stati isolati nella cosiddetta "bolla Covid", mentre gli altri sono stati trasferiti in un'area "grigia" anch'essa isolata.

A valutare gli ospiti positivi sono stati poi gli operatori del gruppo Girot, il Gruppo multidisciplinare di intervento rapido ospedale-territorio.