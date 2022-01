All'hub vaccinale la visita del sindaco di Prato

Scuola, Bianchi: «Il 93,4% delle classi è in presenza»

Il polo per le vaccinazioni anti Covid attivato da Banca Alta Toscana si trova a Vignole, a pochi minuti dall'area Ovest del Pratese

QUARRATA — All'hub vaccinale anti Covid-19 di Vignole a Quarrata stamani è arrivato in visita il sindaco di Prato Matteo Biffoni. La struttura è infatti a pochi minuti dall'area Ovest del Pratese e dall'inaugurazione il 29 Dicembre scorso ha già somministrato 5.000 dosi di vaccino.

Il centro per le vaccinazioni si trova negli spazi del Forum polifunzionale messi a disposizione della Asl gratuitamente da Banca Alta Toscana. Biffoni ha voluto conoscere più da vicino la struttura in cui è stato accolto dagli operatori e dal presidente di Banca Alta Toscana Credito Cooperativo Alberto Banci che lo ha guidato attraverso la sala da 900 metri quadrati allestita con 8 box vaccinali.

L’hub vaccinale - per il quale la Banca si farà carico anche delle spese di energia elettrica e riscaldamento - è gestito dalla Asl in collaborazione con Misericordia di Quarrata e Croce Rossa Piana Pistoiese. È attivo dalle 8 alle 14, dal lunedì al venerdì e somministra 360 dosi al giorno. Le associazioni sono impegnate nel trovare la disponibilità di personale medico e infermieristico aggiuntivo, oltre che di volontari, per poter raggiungere le 500 dosi giornaliere.