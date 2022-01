Fiamme in bagno poi il fumo invade l'abitazione

È inagibile l'appartamento in cui nel tardo pomeriggio si è sviluppato l'incendio. La donna che vi abita è stata soccorsa del personale di 118

PISTOIA — Le fiamme sono partite dal bagno, andato completamente distrutto, poi il fumo ha invaso l'intera abitazione. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in via Puccini.

L'incendio si è sviluppato in un appartamento al quarto piano di una palazzina. La donna che vi abita è stata soccorsa dai sanitari del 118 ma risulta in buone condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Non si registrano danni strutturali di importanza rilevante, ma la casa è inagibile a causa del fumo denso che si è sprigionato.