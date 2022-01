Milano, Melandri con i «no green pass»: «Qui per difendere il diritto dei ragazzi di fare sport»

È stato assegnato al Comune di Quarrata un terreno confiscato alla camorra. Verrà utilizzato dai ragazzi e sarà aperto alla cittadinanza

QUARRATA — La terra della mafia sarà un campo estivo per i ragazzi. Il ministero dell'interno ha assegnato al Comune di Quarrata un terreno confiscato alla camorra in località Catena. Le infrastrutture di collegamento ci sono, i servizi anche. Così, spiega una nota della prefettura di Pistoia, l'area è adatta ad essere resa "utilizzabile in un lasso di tempo relativamente breve".

Il terreno - assegnato nell'ambito del progetto "Coltiviamo la legalità" presentato da Comune di Quarrata su proposta di Libera Pistoia, Cgil, Cisl, Uil - diverrà campo estivo per ragazzi dai 14 ai 19 anni e sarà aperto alla cittadinanza. Prevede sia un percorso di ripulitura del bene, sia un percorso educativo da svolgere con le scuole secondarie di Quarrata sui temi della lotta alla mafia, della giustizia sociale e della partecipazione attiva entro una durata stimata in 18 mesi, eventualmente rinnovabili

"“La confisca dei beni - commenta il sindaco Marco Mazzanti - è una delle più efficaci armi che lo Stato e le istituzioni democratiche hanno per combattere la criminalità organizzata. Altrettanto importante è, a seguito della confisca, il lavoro del territorio per la messa a valore da un punto di vista sociale e di utilità collettiva di questi beni". "Un esempio importante - ha dichiarato il prefetto di Pistoia Gerlando Iorio - che sottolinea la validità delle nuove modalità di approccio alla questione dei beni confiscati".