Viabilità, una mattina di chiusura alle auto

Il divieto di transito e di sosta dalle 7 alle 12 è necessario per consentire a un autocarro di stazionare per effettuare un intervento

PISTOIA — Una mattinata di divei per la viabilità, domani martedì 8 Marzo dalle 7 alle 12 in via Ventura Vitoni 27 dove non si potrà né transitare né parcheggiare.

Il provvedimento è necessario per permettere la sosta di un autocarro per effettuare alcune operazioni.

Compatibilmente allo svolgimento dell'intervento, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza. Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.