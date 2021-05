Vaccini Covid a libero accesso per over40

Anche nei poli del Pistoiese da domani prosegue la possibilità di ricevere le somministrazioni senza dover effettuare la prenotazione

PISTOIA — Continuano anche negli hub del Pistoiese le sedute vaccinali anti Covid-19 senza prenotazione, dedicate alle persone dai 40 anni in su, ovvero nate a partire dal 1981. Il vaccino utilizzato per tutti sarà Vaxzevria (ex AstraZeneca): “Tutte queste iniziative vanno in una identica direzione e serviranno a somministrare un numero sempre più elevato di dosi, per accelerare il più possibile il raggiungimento dell’immunità di gregge", commenta il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Ecco dunque dove e quando ci si potrà vaccinare in provincia di Pistoia.

Mercoledì 26 Maggio: Pistoia - Spazio espositivo La Cattedrale "AZ", dalle 19 alle 22 (231 dosi disponibili)

Giovedì 27 Maggio: Pistoia - Spazio espositivo La Cattedrale "AZ", dalle 19 alle 22 (264 dosi disponibili)

Venerdì 28 Maggio: Pistoia - Circolo MCL San Biagio, dalle 8 alle 22 (297 dosi disponibili)

Sabato 29 Maggio: Montecatini Terme - PalaTerme, dalle 8 alle 22 (484 dosi disponibili); Pistoia - Circolo MCL San Biagio, dalle 8 alle 22 (297 dosi disponibili)

Domenica 30 Maggio: Montecatini Terme - PalaTerme, dalle 8 alle 22 (484 dosi disponibili)