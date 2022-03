Ucraina, spesa sospesa dai contadini pistoiesi

Nel giro di poche ore sono state raccolte centinaia di confezioni di alimenti a lunga conservazione per il popolo colpito dalla guerra

PISTOIA — Miele, pasta, legumi, gallette dei produttori agricoli pistoiesi e altri tanti alimenti a lunga conservazione per circa 400 confezioni raccolte in poche ore al mercato Campagna Amica degli agricoltori Coldiretti Pistoia in via dell'Annona. E' la spesa sospesa rivolta alla popolazione ucraina colpita dalla guerra a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe.

L'iniziativa di Coldiretti è regionale e Pistoia può ben dire di aver fatto la sua parte. I clienti del mercato del chilometro zero hanno acquistato, donandoli, vari prodotti alimentari a filiera corta. Il modello è quello del caffè sospeso. E alle donazioni dei pistoiesi si sono aggiunte quelle dei produttori agricoli della rete Coldiretti-Campagna Amica.

Ora tutto quanto raccolto sarà inviato ai civili dell'Ucraina dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o donati alle decine migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia. Soddisfazione per il risultato è pistoiese è stata espressa da Michela Nieri, delegata di Coldiretti Donne Impresa di Pistoia, presente all’appuntamento.