Luci e presidi in piazza, insieme per l'Ucraina

Sindaci del Pistoiese in presidio e logge del palazzo comunale del capoluogo illuminate in giallo e azzurro: la comunità si stringe al popolo ucraino

PISTOIA — Luci nei colori della bandiera ucraina e presidio in piazza con i sindaci del Pistoiese: così la comunità istituzionale e non si stringe al popolo dell'Ucraina colpita dalle bombe dopo l'invasione da parte delle truppe russe.

Da ieri sera 28 Febbraio a Pistoia le logge del Palazzo comunale sono illuminate di giallo e di azzurro in segno di vicinanza al paese sotto attacco.

Stasera invece, 1 Marzo, dalle 19 i sindaci del territorio provinciale e il presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo si ritroveranno di fronte al Palazzo di Giano, in piazza del Duomo, per iniziativa del Comune di Pistoia e della stessa Provincia, condivisa da tutte le altre amministrazioni. Un gesto simbolico, per esprimere e testimoniare solidarietà e vicinanza al popolo ucraino.