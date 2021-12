Lavoro e casa per l'autonomia di adulti disabili

Il clamoroso gioco delle coppie per la corsa al Colle (e perché le coppie non sono quelle che sembrano)

Sono le due priorità su cui Fondazione Raggio Verde e associazione Il Sole uniscono le forze in favore delle persone con autismo o sindrome di Down

PISTOIA — Lavoro e capacità di autonomia abitativa sono le chiavi di accesso per il futuro delle persone affette da autismo o sindrome di Down, specialmente adulti che si incamminano verso la fase della vita in cui potrebbero rimanere soli. E proprio sui progetti rivolti al "Dopo di noi" si incardina la nuova collaborazione tra Fondazione Raggio Verde e Il Sole Associazione Down Pistoia Odv-Ets.

L’accordo punta alla promozione di iniziative per favorire l’autonomia personale degli adulti disabili, con attività volte all’acquisizione di competenze, attraverso aspetti quali la residenzialità e il lavoro.

Nata a Pistoia nel 2003, Il Sole è stata fondata da un gruppo di genitori di bambini con sindrome di Down per sensibilizzare la cittadinanza su questa particolare condizione, sostenere le famiglie, puntare a valorizzare e promuovere l’autonomia delle persone Down soprattutto quanto a formazione professionale e all’inserimento lavorativo. L’associazione, con sede in un appartamento dato in comodato d’uso da Rfi sopra la stazione, porta avanti principalmente il progetto Autonomamente autonomi per allenare lo sviluppo dell’autonomia mediante attività di gruppo settimanali, in un’ottica del "durante" e "dopo di noi".

La Fondazione Raggio Verde svolge attività di terapia, abilitazione, riabilitazione, studio e ricerca sui soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, con particolare riguardo a quelli in età evolutiva, coprendo tutto l’arco temporale del bisogno di cura del soggetto e della sua famiglia. È nata nel 2019 dalla collaborazione tra la Fondazione Filippo Turati Onlus, impegnata da oltre 50 anni nella cura e nell’assistenza di persone fragili, e Agrabah – Associazione genitori per l’autismo Onlus, fondata nel 2002 da un gruppo di genitori dei quali Raggio Verde si propone di portare avanti l’impegno.

Sul territorio pistoiese la Fondazione gestisce due strutture accreditate presso la Regione Toscana e convenzionate con la Asl Toscana Centro: il Centro di Santomato e la farm community Casa di Gello. In un’ottica di "dopo di noi" è inoltre in corso di realizzazione un appartamento appositamente ideato per ospitare specifici percorsi di vita indipendente per ragazzi adulti con disabilità intellettiva che possono così sperimentare l’autonomia in un ambiente protetto, sicuro e familiare.