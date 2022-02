Simboli e frasi naziste opera di una baby gang

Perquisite le abitazioni di un gruppo di giovanissimi tra i 13 e i 15 anni. Sequestrati indumenti e telefoni cellulari

PISTOIA — Era il 26 Settembre quando piazzetta Sant'Atto venne imbrattata con frasi e simboli inneggianti il nazismo. Le indagini scattate dopo quell'assalto con la vernice spray hanno permesso alla polizia di individuare in un gruppo di 5 giovanissimi i presunti autori delle scritte, accertando l’identità di tre di loro, tutti ragazzini tra i 13 e i 15 anni.

Durante le perquisizioni disposte dal procuratore capo della procura per i minori di Firenze, sono stati sequestrati indumenti compatibili con quelli indossati per commettere il gesto, telefoni cellulari e supporti informatici. Ai giovani, spiega una nota della questura, è contestato il deturpamento e l'imbrattamento di cose in concorso, con l’aggravante di aver agito "Con finalità di discriminazione ed odio etnico".