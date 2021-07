Sette nuovi casi nel Pistoiese

Emergenza Covid, non sono segnalati decessi nel territorio provinciale. I nuovi contagiati provengono da sei diversi Comuni

PISTOIA — Nelle ultime 24 ore sono emersi 7 nuovi positivi al coronavirus nel territorio provinciale di Pistoia (ieri 1).

Questa la provenienza dei nuovi casi: 2 Monsummano Terme, 1 Agliana, 1 Buggiano, 1 Montecatini Terme, 1 Pescia, 1 Pistoia.

Il totale di positivi al coronavirus nel territorio pistoiese sale a 23.058 persone.

Non sono segnalati decessi per Covid in provincia. I morti rimangono 631.

Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana cliccare qui.