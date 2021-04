Servizio civile con 6 posti nei progetti Asl

Accoglienza, cultura, salute mentale e accesso ai servizi sanitari sono al centro degli 8 progetti per i quali si cercano volontari

PISTOIA — Sono 6 i posti a disposizione nella provincia di Pistoia all'interno del nuovo bando per il servizio civile che vede coinvolta la Asl Centro con 8 progetti per 49 posti complessivi sul suo intero territorio. I volontari saranno indirizzati a sostenere l'accoglienza e l'accesso ai servizi sanitari, ma anche operativi su progetti culturali.

In dettaglio, ecco quali sono i progetti finanziati per la Asl: con Orienteering Point, 10 ragazzi del servizio civile saranno la bussola per navigare nel servizio sanitario. Due giovani saranno invece attivi nell'ambito di Patrimonio storico artistico e percorso museale, mentre in 4 si occuperanno di Accoglienza ed orientamento ai cittadini nell’ambito delle attività di recupero crediti.

Nel progetto Gateway 5 volontari saranno la porta di accesso al sistema dei servizi sociali, mentre rispettivamente 10 e 10 volontari saranno assegnati ai progetti La prevenzione in digitale e L’attualità della documentazione sanitaria ospedaliera ed i suoi riflessi. Il progetto Ti accompagno: l’accoglienza dei cittadini nei servizi socio-sanitari prevede 6 volontari, mentre altri 2 si occuperanno dell'accoglienza nei servizi di Salute Mentale Infanzia Adolescenza.

Può essere presentata una sola domanda di partecipazione per un solo progetto di servizio civile, tra quelli presenti nell’avviso di selezione. In caso di presentazione di due o più domande sul medesimo avviso, il giovane viene escluso dalla partecipazione a tutti i progetti per i quali ha presentato domanda. Ma se si viene selezionati, poi come funziona? Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi. L’assegno mensile è pari a 433,80 euro oltre Irap. La procedura per il pagamento dei giovani è avviata dopo la conclusione del terzo mese di servizio.

Ciascun progetto prevede che il servizio sia svolto per 30 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di 5 o 6 giorni a settimana e l’obbligo del volontario a partecipare alla formazione generale e alla formazione specifica. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il giorno 28 maggio alle 14. Per qualsiasi informazione generale su i progetti è possibile contattare l'Ufficio Servizio Civile dell’Azienda Usl Toscana Centro al numero 055.6937740-7552 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) oppure per il territorio pistoiese le signore Laura Borselli e Gloria Carati 055.6937740-7552.