Giovani volontari come guide alla città silente

Con un'iniziativa formativa e pratica il progetto "Pistoia la silenziosa" punta a coinvolgere i ragazzi sulle tracce del filantropo Niccolò Puccini

PISTOIA — Promuovere la partecipazione e il volontariato giovanile, fornendo ai ragazzi competenze utili e, al contempo, offrire a coetanei con e senza disabilità una preziosa, rara opportunità di condividere esperienze: c’è tempo fino al 5 aprile 2021 per prendere parte a Pistoia la silenziosa. Risorse nascoste della nostra città, progetto che punta a questi obiettivi coinvolgendo gruppi eterogenei di giovani volontari. I ragazzi saranno formati e chiamati a guidare il pubblico alla scoperta del patrimonio storico e artistico locale nell’ambito di una manifestazione, in programma nel prossimo ottobre, sulla figura di Niccolò Puccini (1799-1852) e la sua presenza a Pistoia.

Il progetto è realizzato a valere sul bando I giovani per il volontariato 2020 del Cesvot finanziato con il contributo di Regione Toscana - Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con la partecipazione e il finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, ed è promosso dalle associazioni To Groove Pistoia Onlus, Agrabah Onlus e Circolo Mcl San Biagio, con la partnership del Comune e della Provincia. Possono partecipare giovani dai 15 ai 25 anni di età, che diventeranno così ambasciatori del territorio: per informazioni e per prenotare il proprio posto è possibile chiamare il numero 338 389 4309.

Filantropo e mecenate, Puccini era amante del bello purché funzionale alla crescita anche di quanti avevano minore possibilità di accedervi. Il gruppo di volontari sarà seguito da un team di esperti e operatori, che lo guiderà in percorsi di formazione teorica e pratica in ogni ambito necessario alla realizzazione degli eventi previsti: dalla progettazione e la grafica della documentazione informativa e pubblicitaria all’organizzazione della promozione, fino all’atteggiamento professionale da tenere quando si ricopre il compito di accompagnatore/guida. La manifestazione vedrà al centro la mostra documentaria e le visite guidate ai luoghi pucciniani, e sarà arricchita da conferenze e concerti a tema, anche con il coinvolgimento delle scuole del territorio.