Autisti malati, ecco come i bus riducono le corse

La riapertura delle scuole amplifica il bisogno mentre contagi Covid e quarantene decimano il personale di guida. At vara un piano per domani

PROVINCIA DI PISTOIA — Il trasporto locale su gomma è in tilt a causa del Covid-19 che tra contagi e quarantene decima il personale di bordo e soprattuto i conducenti. Autolinee Toscane patisce da giorni la situazione, ma domani con la riapertura delle scuole e l'amplificazione del bisogno la previsione è all'insegna dei disagi.

Così ecco un piano di garanzia per la giornata di domani venerdì 7 Gennaio valido per tutto il territorio provinciale: "Stiamo facendo di tutto per garantire le corse essenziali, riorganizzando il servizio e chiedendo a chi può lavorare straordinari, e ringraziamo i nostri dipendenti", spiega il gestore del tpl su gomma in Toscane.

I maggiori disagi sono poi previsti nell’area di Montecatini sulle seguenti linee: