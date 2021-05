Omicidio Cerciello, la vedova in lacrime: «Questa sentenza non mi riporterà Mario»

Pur con tutte le precauzioni anti Covid, domenica strade e piazze accoglieranno i banchi delle cose di un tempo. Questa edizione non sarà al Duomo

PISTOIA — Ritorno in centro per il mercato antiquario di Pistoia, che in questa edizione non sarà in piazza Duomo dove si svolge un'esposizione di auto Fiat 500 ma si snoderà lungo le vie Roma, Cavour, Cino, piazza Gavinana e le vie Buozzi e Curtatone e Montanara. Appuntamento domenica 9 maggio dalle 8 alle 18, ed è la prima volta dopo lo stop nel mese di aprile per le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria.

Le precauzioni anti contagio da Covid-19 non vengono certo meno. In particolare, sarà privilegiata da parte degli operatori una vendita assistita, con un massimo di tre clienti dotati di mascherina contemporaneamente presenti al banco, dove troveranno a disposizione gel igienizzante.

In caso di modalità di vendita di oggetti di grandi dimensioni (come mobili, tavoli o altro), potrà accedere all'area di acquisto un solo cliente per volta. Sono una settantina i banchi presenti domenica prossima con operatori specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design.