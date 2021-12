Il Natale si accende in ospedale

Sono due gli abeti natalizi che allieteranno i pazienti e i loro familiari presso il presidio San Jacopo. Si trovano uno nella hall e uno in corte

PISTOIA — “Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno. Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere pieni di misericordia, è avere il vero spirito del Natale”: questo l’augurio formulato ai pazienti e ai loro familiari e agli operatori da parte di Ge.Sat (Gestione Sanità Toscana servizi non sanitari e commerciali), Giorgio Tesi Group, Associazione Bimbi per Sempre, Mondo Risparmio, Mondo Convenienza e Studio Tecnico Baldesi, che hanno contribuito fattivamente all’allestimento degli alberi natalizi all’interno del presidio ospedaliero San Jacopo: uno posto all’ingresso e l’altro nella corte interna.

Anche gli allestimenti natalizi sono in continuità con il progetto realizzato in occasione dell’Anno Santo Iacobeo con il quale è stato abbellito l’ospedale di Pistoia in maniera permanente, vale a dire un arredo a verde e la mostra dall’artista pistoiese Michele Fabbricatore che racconta con illustrazioni e parole l’antico legame fra Pistoia e Santiago de Compostela. L’iniziativa è un vero e proprio percorso storico che accoglie i visitatori fin dal loro ingresso in ospedale.

L’albero di Natale collocato nella hall dell’ospedale è stato acceso alla presenza dei direttori delle direzioni sanitaria e infermieristica che hanno ringraziato i donatori nella speranza di un graduale ritorno alla normalità: “Un augurio per il nostro ospedale ma anche per tutta la comunità pistoiese”, ha detto il direttore del presidio, la dottoressa Lucilla Di Renzo, che sentitamente ha ringraziato a nome di tutto il personale, insieme alla dottoressa Giuditta Niccolai e ai direttori degli infermieri il dottor Paolo Cellini e la dottoressa Monica Chiti.