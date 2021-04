Pendolari a tempo di Rock, arriva il treno nuovo

Sarà in esercizio anche nella tratta fra Pistoia, Prato e Firenze il nuovo convoglio a due piani per 600 posti che svecchia la flotta regionale

PISTOIA — Sui binari tra Pistoia, Prato, Sesto Fiorentino e Firenze il nuovo treno suona il Rock. Entra in esercizio anche in questa tratta il convoglio a due piani che arriva a svecchiare la flotta regionale e con il quale salgono a 5 i treni Rock consegnati da Trenitalia alla Regione Toscana. Presto arriverà il sesto del gruppo, ma intanto i viaggiatori sulla costa possono beneficiare dei nuovi vagoni. Il convoglio di ultimissima generazione gioca in casa, poiché è stato realizzato da Hitachi Rail a Pistoia come spiega la Regione da dove esprime la propria soddisfazione l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli.

Anche il nuovo treno Rock, così come avviene su tutti gli altri mezzi della flotta regionale, è stato allestito in modalità anti Covid-19: marker sui sedili da non occupare, segnaletica sulle porte per la salita e la discesa, indicazioni a terra per segnalare l’uscita più vicina e la distanza da tenere con gli altri passeggeri oltre alla presenza di dispenser con liquido igienizzante/disinfettante per le mani.

Sui due piani trovano spazio 600 posti a sedere di cui 4 per disabili. I nuovi treni hanno una capacità di velocità massima di 160 chilometri orari. Le sedute sono più spaziose, i finestrini più grandi. E poi ci sono 9 posti per il trasporto delle biciclette, portale intranet, area passeggini, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente a 220V per ricaricare tablet e smartphone. Sono 50 le videocamere che assicurano la sicurezza a bordo, mentre la sostenibilità ambientale è garantita dalla riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni della generazione precedente. In più il treno Rock è riciclabile fino al 97%.

I convogli Rock fanno parte della fornitura di 100 nuovi treni previsti nel Contratto di Servizio 2020-2034, sottoscritto a novembre 2019 da Regione Toscana e Trenitalia. Un contratto quindicennale che prevede investimenti per quasi 1,4 miliardi di euro, di cui circa 913 milioni destinati al rinnovo della flotta che passa da un’età media di 16 anni a 7,6 anni nel 2024.