Parte la campagna antincendi boschivi

Pistoia e Prato hanno unificato le forze, esiste un unico COP AIB per le due province e sono pronte per contrastare un fenomeno preoccupante

PISTOIA — Scatta oggi la fase di massimo pericolo per gli incendi boschivi e la Regione Toscana, come tutti gli anni, allerta i cittadini e apre i COP AIB (acronimo di Centri Operativi Provinciali Anti Incendi Boschivi).

I territori di Pistoia e Prato da anni, ormai, hanno unificato le forze ed esiste un unico COP AIB per le due province, installato a Pistoia nei locali di proprietà regionale e con due coordinatori, il Dr. Cerchiarini per Pistoia e il Dr. Bagnoli per Prato. Le funzioni del Centro Operativo sono modellate – su scala territoriale più piccola – sulle funzioni della SOUP (che significa Sala Operativa Unificata Protezione civile che ha sede a Firenze presso gli uffici della Regione ed è aperta tutto l'anno, 24 ore su 24, occupandosi primariamente di Protezione Civile all'interno della quale sono inseriti anche gli incendi boschivi ).

Dal 1 luglio al 31 agosto, avremo a sorvegliare e proteggere i circa 50.000 ettari di bosco delle due province, un nucleo di persone specializzate in questo settore e provenienti dalla Regione Toscana, dai Vigili del Fuoco, dalle due Unioni dei Comuni dell'Appennino Pistoiese e della Val di Bisenzio, coadiuvati anche in sala operativa da volontari delle associazioni VAB (Pistoia e Prato), ARCI-Protezione Civile, Protezine Civile Comune di Pescia.

Per 62 giorni, saranno presenti, divisi in due turni di sei ore ciascuno, 3 persone per turno che avranno il compito di vigilare sul territorio e coordinare in caso di incendi boschivi le operazioni “in campo” portate avanti da personale operativo delle Unioni dei Comuni montani, dei Vigili del fuoco e dei volontari (che vantano una buona, solida e ramificata presenza in entrambe le province), supportati anche da un elicottero di stanza nella montagna pistoiese e dotato di attrezzature antincendio, che però prenderà servizio dal 10 luglio.

Naturalmente, scatta anche il divieto di accendere fuochi in prossimità dei boschi, allargando il territorio boschivo dai 50 metri prima degli alberi a 200 metri, e nelle aree di campagna; quindi stop ai fuochi di ripulitura degli oliveti e dei campi, pena salate multe e rischio di denunce da codice penale. La battaglia contro i roghi boschivi ha inizio.