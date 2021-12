Nove nuovi italiani, per loro la cittadinanza

La cerimonia di conferimento si è svolta nella sala maggiore del palazzo comunale col giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti al sindaco

PISTOIA — Da sabato scorso si contano 9 cittadini italiani in più: sono coloro che hanno giurato fedeltà alla Repubblica durante la cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza italiana svoltasi nella sala maggiore del palazzo comunale. I nuovi italiani sono persone di origine albanese, indiana e marocchina che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica.

"Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato", è la formula pronunciata alla presenza del sindaco Alessandro Tomasi. Un momento solenne in cui i cittadini ormai naturalizzati italiani, accompagnati dai loro cari, sono diventati portatori dei diritti civili e politici concessi ai cittadini italiani e si sono impegnati a rispettarne tutti i doveri. Con una attestazione del primo cittadino, hanno acquisito la cittadinanza italiana anche i figli minori conviventi con il genitore che ha giurato.

"La cerimonia di conferimento della cittadinanza – ha sottolineato Tomasi – è sempre un momento particolarmente toccante per tutti. E’ il coronamento di un percorso di vita che ha portato queste persone a iniziare un nuovo cammino qui in Italia, manifestando un grande rispetto e impegno verso la comunità che li ha accolti. Qui lavorano, pagano le tasse, hanno preso residenza, si sono integrati pienamente nel tessuto sociale. È anche per questo che, fin dall’inizio del mandato, ho voluto restituire la giusta solennità a questa cerimonia, celebrandola nella sala più rappresentativa e autorevole del nostro Comune».