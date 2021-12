Il senso unico fa infuriare i residenti

Con una petizione i cittadini di via Nazario Sauro chiedono alla giunta il ritorno al doppio senso: "Col passaggio a livello chiuso siamo a rischio"

PISTOIA — "Cosa accadrebbe se un'ambulanza intervenuta per soccorrere un residente dovesse ripartire a sirene spiegate verso l'ospedale e trovasse il passaggio a livello chiuso?" E' una tra le preoccupazioni espresse dai residenti di via Nazario Sauro nel tratto divenuto da poco a senso unico.

Il provvedimento "non concordato" ha fatto infuriare i cittadini che adesso si rivolgono a sindaco e giunta con una lettera-petizione chiedendo la reoca del senso unico con "la possibilità di una via di fuga in direzione via Pertini ma anche con la possibilità di svoltare in via Cammelli".

Sono in tutto 12 le firme apposte alla lettera che si apre inquadrando la situazione: "Da pochi giorni - vi si legge - il primo tratto di via Nazario Sauro, quello che va dalla rotatoria di porta Lucchese al passaggio a livello, è stato messo a senso unico con l'unica direzione possibile verso l'uscita dalla città. E' una decisione insensata - è la bocciatura dei cittadini - non annunciata né concordata con gli abitanti" e che li "mette letteralmente a rischio".

Il caso di scuola sull'ambulanza in emergenza potenzialmente bloccata dal passaggio a livello è sottoposto dunque a "tecnici comunali, sindaco e giunta". Poi la lettera prosegue: "Non è un caso se questo tratto di strada, nonostante sia indubbiamente stretto, è sempre stato a doppio senso di circolazione: per evitare che il passaggio a livello si ponga come barriera temporaneamente insormontabile", si sottolinea. Dunque la richiesta di revoca con la considerazione: "Lo chiedono il buon senso e la salvaguardia della salute pubblica".