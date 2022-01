Mercato in centro per recuperare lo stop natalizio

Il 25 Dicembre le bancarelle avevano osservato il riposo della festa. Adesso tornano ad animare piazze e strade in un'edizione domenicale

PISTOIA — Il mercato in centro recupera lo stop natalizio con un'edizione domenicale fissata per il prossimo 16 Gennaio. Le bancarelle torneranno ad animare strade e piazze per l'intera giornata, dalle 8 alle 19.

Gli ambulanti saranno presenti in centro storico tra piazza Duomo, piazza dello Spirito Santo, piazzetta dell’Ortaggio e vie limitrofe. Viene così recuperata la data di sabato 25 Dicembre scorso, quando il mercato non si svolse per la concomitanza con il giorno di Natale.

Capitolo traffico: per permettere lo svolgimento del mercato, dalle 6 alle 21 saranno adottati gli stessi provvedimenti alla viabilità in vigore durante ogni mercato bisettimanale.