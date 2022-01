Il mercato antiquario torna in piazza

Tutto pronto per la prima edizione del 2022 della fiera del passato con 70 operatori, tra misure anti Covid-19 e modifiche alla viabilità

PISTOIA — Nuovo appuntamento con il Mercato Antiquario in centro storico. Domenica prossima 9 Gennaio si svolgerà dalle 8 alle 18,30 in piazza del Duomo e via Roma la prima edizione del 2022 della fiera delle cose passate, tra misure anti Covid-19 e modifiche alla viabilità.

Sono una settantina i banchi di operatori specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design che saranno presenti per tutto il giorno.

Il Mercato Antiquario si svolgerà nel rispetto delle regole anti Covid-19. Modifiche alla viabilità. Per permettere lo svolgimento del Mercato Antiquario, domenica 9 gennaio dalle ore 5 alle ore 22 in piazza del Duomo e via Roma saranno in vigore il divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli inerenti la manifestazione.