Il senso di marcia cambia per via dei cantieri

Via San Biagio in Cascheri si percorrerà in senso inverso mentre nelle vie limitrofe si marcerà a doppio senso intanto che si asfalta via Mameli

PISTOIA — Rivoluzione viabilità in via Mameli e nelle strade attorno dove la prossima settimana si effettuano lavori di risanamento, bitumatura e segnaletica stradale realizzati nell'ambito del Piano delle asfaltature 2021.

Dalle 8 di giovedì 9 alle 18 di venerdì 10 Dicembre ecco i cantieri in via Goffredo Mameli nel tratto tra via San Biagio in Cascheri e via Vergiolesi, dove saranno vietati il transito e la sosta con rimozione forzata.

Nell’occasione, sarà invertito il senso unico di via San Biagio in Cascheri, nel tratto da via Mameli a via Savonarola, e temporaneamente restituito il doppio senso di circolazione nelle vie trasversali. Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.