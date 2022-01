Letture in giallo, uno scrittore legge l’altro

L’iniziativa a ingresso libero rientra nel ciclo di incontri della biblioteca San Giorgio in vista dell’edizione 2022 del Festival del Giallo

PISTOIA — Uno scrittore legge l’altro: è l’iniziativa a ingresso libero proposta dalla biblioteca San Giorgio di Pistoia per domani 21 Gennaio alle 17,30 in un appuntamento in vista dell’edizione 2022 del Festival del Giallo, a cura di Giallo Pistoia. Per il ciclo Uno scrittore legge uno scrittore, Bruno Ialuna parla dell’opera di Hugues Pagan. Interviene Giuseppe Previti.

Hugues Pagan è uno scrittore francese di romanzi polizieschi e noir e anche sceneggiatore.

Risale al 1982 il suo debutto in letteratura con L’ingenuità delle opere fallite cui seguiranno vari romanzi, tutti pubblicati in Italia da Meridiano Zero: Dead and Blues, Quelli che restano, La notte che ho lasciato Alex, La riscossa del gatto, Alla salute del lupo cattivo, In fondo alla notte, Operazione Atlanta. Come sceneggiatore ricordiamo Diamond 13 e Les aveux de l'innocent.

Bruno Ialuna è insegnante di lettere. Allenatore di basket, è anche ideatore e direttore artistico di alcune iniziative culturali tra cui la "Notte rosa" di Arezzo. Per Marco Del Bucchia ha pubblicato La donna di Mirò (2008), Un'ombra dietro il cuore (2010), Volevo essere Banksy (2012), Il collezionista di ricordi (2018).

La partecipazione è ad accesso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. È necessario esibire il green pass rafforzato e indossare la mascherina Ffp2 per accedere allo spazio dell'incontro e in biblioteca.