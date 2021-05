Lavori a tutto gas e le strade chiudono

E' in arrivo l'estensione della rete del metano per oltre mezzo chilometro, ma per consentire gli interventi scattano divieti per le auto

PISTOIA — Per permettere a Toscana Energia di estendere la rete del gas metano per oltre mezzo chilometro in via Pontenuovo e Croce e di realizzare lavori di scavo per un nuovo allaccio alla rete del gas metano in via di Selvapiana, sono previste modifiche alla viabilità da lunedì 3 maggio.

Ecco in dettaglio i cambiamenti. In via Pontenuovo e Croce, dal 3 al 29 maggio, saranno vietati il transito e la sosta. Compatibilmente all’esecuzione dei lavori, dovrà comunque essere consentita la circolazione dei mezzi di soccorso ed emergenza nei tratti non interessati dagli interventi.

Per quanto riguarda i lavori di allaccio in via di Selvapiana, all’altezza dei numeri civici 11-33, dal 3 al 5 maggio saranno in vigore i divieti di transito e sosta. Il percorso alternativo è individuato attraverso via di Saturnana, via Carraia e viceversa.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.