Iscrizioni alle materne al rush finale

Ultime ore per iscrivere i bambini alle scuole d'infanzia pistoiesi. Per chi però arriva oltre il termine si aprirà una graduatoria di riserva

PISTOIA — Ultime ore per iscrivere i bambini alle scuole d'infanzia comunali e statali di Pistoia. Il termine per le domande di iscrizione all'anno scolastico 2022/2023 scade oggi 28 Gennaio e il modulo va compilato e inoltrato tramite lo sportello telematico sul sito istituzionale del Comune di Pistoia in caso di asili comunali, o consegnate alle segreterie degli istituti comprensivi statali in caso la scelta sia quella.

L’ammissione delle domande verrà effettuata secondo graduatoria, predisposta per ciascuna scuola dell’infanzia statale e comunale, in relazione ai punteggi attribuiti a ciascun bambino. Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate sul sito del Comune di Pistoia e saranno consultabili nelle segreterie degli Istituti Comprensivi Statali entro e non oltre il giorno 11 Aprile 2022.

Attenzione perché per chi arriva dopo non tutto è perduto. Le domande di iscrizione che perverranno fuori termine, nel periodo compreso tra il 29 Gennaio e il 15 Settembre 2022, saranno inserite in una ulteriore graduatoria formulata in ordine di punteggio conseguito in base ai criteri stabiliti. Tale graduatoria sarà presa in considerazione soltanto nel caso in cui risultino dei posti disponibili dopo l’assegnazione a tutti coloro che hanno presentato domanda entro il termine stabilito del 28 Gennaio 2022.