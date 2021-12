Certificazione Covid, 440 controlli in un giorno

Verifiche a tappeto nei locali ed esercizi commerciali del Pistoiese. Solo ieri le pattuglie interforze si sono recate in 52 attività

PROVINCIA DI PISTOIA — E' di 440 persone controllate in 52 attività commerciali il bilancio della prima giornata di controlli sul possesso di certificazione verde Covid-19, il green pass, previsti dal piano prefettizio messo a punto nello scorso comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per la provincia di Pistoia. Una sola persona è risultata fuori regola: l'avventore che si era recato in una sala slot di Montecatini Terme mostrando il green pass di un'altra persona, che è stato sanzionato per 400 euro e denunciato.

A fornire i dati è la prefettura di Pistoia che esprime soddisfazione per l'esito delle verifiche affermando che "si registra quindi una buona collaborazione da parte dei cittadini pistoiesi e l’assenza di evidenti criticità".

Il piano di monitoraggio era stato varato nel corso dell'ultimo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza coordinato dal prefetto Gerlando Iorio. Privilegia le zone di potenziale maggior assembramento con controlli ad alto impatto, e riserva particolare attenzione con azioni mirate negli spazi della socialità e dove si trovano gli impianti sportivi, tra cinema, teatri, palestre, piscine ed impianti sciistici.