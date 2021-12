Green pass semplice per musei e biblioteche

Dopo i chiarimenti ministeriali l'amministrazione comunale che in un primo momento aveva annunciato l'obbligo della versione 'super' riapre le maglie

PISTOIA — Green pass semplice, e non più super, per musei, biblioteche e archivi: "Alla luce dei chiarimenti introdotti dal ministero della cultura, da oggi per accedere a musei, archivi e biblioteche, in zona bianca e in zona gialla non è necessario il green pass rafforzato o super Green pass. Il Comune di Pistoia aveva deciso inizialmente di adottare il principio di prudenza, prima che arrivassero chiarimenti da parte del ministero", recita una nota dell'amministrazione comunale.

Nei giorni scorsi il Comune aveva annunciato l'obbligo da oggi di super green pass per accedere ai Musei Civici (Museo Civico d'arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo, Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni e Casa-studio Fernando Melani), alle biblioteche comunali (San Giorgio e Forteguerriana) e all'Archivio storico.

Oggi, alla luce delle delucidazioni ministeriali, riapre le maglie e fa sapere che: "E' sufficiente il Green pass normale, nel pieno rispetto delle norme e dell’obbligo di indossare la mascherina".

C'è l'eccezione però: "E' per l'auditorium Terzani della biblioteca San Giorgio. In caso di eventi (iniziative varie e proiezioni di film) per partecipare è necessario il Green pass rafforzato (il cui controllo è a cura degli organizzatori dei singoli eventi). Per l'accesso alla caffetteria interna della biblioteca San Giorgio, i gestori della concessione richiederanno il Green pass rafforzato agli avventori che vorranno effettuare consumazioni seduti al tavolo".

Bambine e bambini di età inferiore ai 12 anni continueranno ad avere accesso libero a Musei Civici, alle biblioteche Forteguerriana e San Giorgio (anche all'auditorium Terzani) e all'archivio comunale. Il super Green pass è la certificazione verde Covid-19 che vale solamente per chi è vaccinato o guarito dal Covid (non è più sufficiente avere un tampone negativo) e ha una validità di 9 mesi invece di 12.