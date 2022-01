Raid furti a Natale, case rovistate per le feste

Sono almeno 10 gli episodi verificatisi tra Pistoia, Serravalle Pistoiese, Pescia, Uzzano, Buggiano. Due persone fermate dalla polizia

PISTOIA — Raid di furti per Natale, con almeno 10 appartamenti rovistati per le feste tra Pistoia, Serravalle Pistoiese, Pescia, Uzzano, Buggiano: ora per quegli episodi la squadra mobile della questura di Pistoia ha fermato come indiziati due senza fissa dimora di 27 e 29 anni con le accuse di furto in abitazione e ricettazione.

A loro carico, spiega la nota di questura, sono emersi gravi indizi per le razzìe avvenute appena prima dello scorso Natale. La perquisizione effettuata in un alloggio del Pistoiese ha rivelato nella disponibilità dei due numerosi oggetti provento di quei furti tra capi d’abbigliamento, orologi e gioielli.

I fermati adesso si trovano in carcere, così da scongiurare il pericolo di fuga. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Adesso, sotto il coordinamento della procura di Pistoia, gli investigatori della Mobile stanno proseguendo negli accertamenti per restituire dei beni rinvenuti e sequestrati ai loro legittimi proprietari.