Due adulti rubano il monopattino a un ragazzino

Party di Natale a Downing Street, Allegra Stratton si dimette in lacrime: «Scusate»

Il giovanissimo era seduto su una panchina e guardava lo smartphone, i due ladri gli hanno sottratto il mezzo a due ruote

PISTOIA — Un ragazzo di 14 anni è stato derubato del suo monopattino elettrico lo scorso 3 Dicembre da due giovani di 24 e 29 anni, già noti alle forze dell'ordine.

I due hanno sfruttato un attimo di disattenzione del ragazzino che stava guardando lo smartphone seduto su una panchina per sottrargli il mezzo a due ruote e avviarsi verso la stazione.

I due sono stati trovati e denunciati per furto aggravato in concorso. Decisive per rintracciarli le informazioni fornite dal 14enne che ha notato tatuaggi sul volto di uno dei due ladri.

Durante una perquisizione i due sono stati trovati in possesso anche di un coltello e una cesoia mentre del monopattino non c'era più traccia. A causa di quest'ultimi ritrovamenti è scattata la denuncia per possesso ingiustificato di armi.