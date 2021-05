Didattico e creativo il film festival dei ragazzi

Draghi scherza sul togliere la mascherina Covid per la foto: «Ancora no, tra un paio di mesi»

PISTOIA — E' il primo nel suo genere ed è in arrivo online: è il Festival del Film Didattico Creativo che conclude - dal 26 al 28 Maggio - l'edizione del progetto della Fondazione Caript Sì... Geniale! che in quest'anno segnato dal Covid-19 ha comunque coinvolto 40 scuole e adesso vede in concorso per la tappa finale 75 cortometraggi realizzati proprio dagli istituti scolastici della provincia di Pistoia.

"Un momento di condivisione, seppur online e in attesa di tornare alla normalità dello stare insieme, nel nome della scienza e più in generale della conoscenza. Così nasce il primo Festival del Film Didattico Creativo - spiega la Fondazione -, tappa conclusiva di questa speciale edizione di Sì ... Geniale! costretta a volare sopra la rete invece che nella consueta mostra in presenza Il Giardino delle Invenzioni".

Il Festival viaggia dunque completamente in streaming con ospiti, proiezioni e premiazioni articolate su tre mattinate. La diretta è destinata esclusivamente alle scuole partecipanti, ma le registrazioni degli incontri saranno visibili sul sito della Fondazione dal giorno successivo.

Disponibili dal 26 maggio, sullo stesso portale nella sezione Video in concorso, anche tutti i 75 cortometraggi realizzati da studentesse e studenti con i loro insegnanti. Brevi filmati multimediali centrati su un tema affrontato durante il percorso scolastico con i quali le classi hanno vissuto un nuovo modo di progettare e creare, toccando un mondo, quello del cinema, raramente utilizzato nella consueta pratica didattica.

Con questi video, presentati al pubblico per la prima volta proprio in queste tre giornate di festival, i giovani sceneggiatori, attori e registi, hanno spaziato in tutti gli ambiti disciplinari, dalla matematica alla letteratura, dalla fisica alla filosofia, dalla chimica all’arte e alla musica. E creatività e varietà non sono certo mancate. Oltre alla proiezione di film e documentari, il programma prevede fra gli altri anche gli interventi di importanti personaggi del mondo del cinema. Da Federico Taddia – scrittore per l’infanzia, narratore e autore televisivo – a Vittorio Iervese – presidente del Festival dei Popoli, ovvero il più importante festival internazionale di cinema documentario in Italia e il più antico in Europa – fino al regista Samuele Rossi, docente di regia di Accademia Cinema Toscana e vincitore di diversi premi internazionali, che durante il Festival presenterà il suo ultimo film Glassboy.