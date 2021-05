Il fascino delle dimore storiche apre le porte

Nella Giornata dedicata a ville e castelli sono 4 le perle del Pistoiese che aprono le porte sulle 130 che accoglieranno i visitatori in Toscana

PISTOIA — Sono ville, rocche, castelli, parchi e giardini e sono 4 le dimore storiche del Pistoiese che il 23 maggio prossimo apriranno le porte in occasione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi). La provincia di Pistoia gioca dunque un ruolo da protagonista nel contesto delle 130 dimore che accoglieranno i visitatori in tutta la Toscana.

I siti pistoiesi in partita Casa Sigfrido Bartolini a Pistoia, Villa La Costaglia a Quarrata, Villa Guardatoia a Pescia e, per la prima volta soltanto al mattino dalle 10 alle 13, la Fattoria di Celle di via Montalese a Santomato di Pistoia

La Giornata Nazionale Adsi rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.