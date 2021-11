Dalla Cross disco verde al treno sanitario

Le centrali di Pistoia e di Torino sono al lavoro per stilare procedure comuni di gestione del convoglio attivo in Europa per il trasporto pazienti

PISTOIA — La Centrale remota di soccorso sanitario (Cross) di Pistoia protagonista con quella di Torino per redigere il protocollo di attivazione e gestione del treno sanitario di trasporto dei pazienti che può circolare in tutta Italia e in Europa.

Il mezzo, inaugurato lo scorso Marzo, è stato messo a disposizione della Protezione Civile delle due Centrali per garantire il trasferimento, celere ed organizzato, dei pazienti da una struttura ospedaliera all’altra. Le procedure delle due Centrali saranno univoche nel caso in cui sia necessario attivare come ulteriore risorsa anche il Treno Sanitario.

Il convoglio è dotato di 8 carrozze equipaggiate con specifiche attrezzature compresi i posti letto monitorizzati di terapia intensiva per il trasporto fino a 21 malati da un ospedale o da più ospedali.

Il Treno Sanitario è autonomo in termini di attrezzatture e personale e può essere utilizzato anche come Posto Medico Avanzato per la gestione in loco di pazienti da terapia intensiva o a supporto di un Presidio Ospedaliero.

Il personale della Cross pistoiese al lavoro