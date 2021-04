In zona gialla riaprono i musei

Milva, l'ultima volta in tv

Con l'attenuazione della fascia di rischio Covid e l'allentamento delle restrizioni, da lunedì riapre le porte anche l'antologica su Amendola

PISTOIA — La Toscana torna in zona gialla, e con l'allentamento delle restrizioni anti contagio da Covid-19 anche i musei riaprono. Così, da lunedì 26 aprile sarà nuovamente possibile visitare la mostra antologica dedicata al maestro della fotografia Aurelio Amendola, interprete per eccellenza dell'opera di Michelangelo e narratore del contemporaneo attraverso i suoi celebri ritratti di artisti.

Pistoia Musei porta in scena la bellezza raccontata in quasi 300 immagini scattate dal 1960 a oggi. La mostra, la prima a raccogliere la quasi totalità della sua produzione, è un omaggio alla carriera di un autore di grande intensità: abile sperimentatore di accostamenti inediti, capace di trasformare elementi naturali in metafore di sensualità e carnalità, Aurelio Amendola è infatti tra i fotografi più eleganti e prolifici del nostro tempo.

Per visitare l'esposizione bisogna prenotare telefondando allo 0573 974267, con la possibilità di acquistare il biglietto direttamente online. Gli orari sono da lunedì a venerdì 14-19, sabato e domenica ore 10-19, mentre il mercoledì è giorno di chiusura.