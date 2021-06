Il Covid lascia in pace il Pistoiese

Nei dati registrati sul territorio provinciale nelle ultime 24 ore non emergono né nuovi contagi né decessi. Ecco tutti i dettagli

PROVINCIA DI PISTOIA — Non ci sono nuovi casi di contagio da coronavirus Covid-19 né ulteriori decessi: questi i dati delle ultime ventiquattro ore in provincia di Pistoia tra città, piana, montagna e Valdinievole secondo i dati del bollettino quotidianamente emesso dalla Regione Toscana.

Il totale di positivi a coronavirus Covid-19 sul territorio pistoiese rimane ad oggi di 23.020 persone, e anche la triste conta dei morti per il virus in provincia da inizio pandemia è stabile a 628.

A livello di Asl Centro, oggi i nuovi casi rilevati su tutto il territorio aziendale sono stati 7, mentre sono 4.875 i cittadini attualmente isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate.

