Covid, nel Pistoiese 69 nuovi positivi in 24 ore

Risalgono i contagi da Covid tra città, piana, montagna e Valdinievole. Salgono a 4.700 i cittadini isolati in sorveglianza attiva per contatti

PISTOIA — Ancora 69 i nuovi casi di contagio da coronavirus Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Pistoia tra città, piana, montagna e Valdinievole secondo i dati del bollettino quotidianamente emesso dalla Regione Toscana. Nella rilevazione precedente erano stati 57.

Il totale di positivi a coronavirus Covid-19 sul territorio pistoiese è ad oggi di 25.668 persone, mentre resta a 645 la conta dei morti per il virus in provincia da inizio pandemia.

A livello di Asl Centro, oggi i nuovi casi rilevati su tutto il territorio aziendale sono stati 289, mentre sono 4.700 i cittadini attualmente isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate.