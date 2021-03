Covid, 96 nuovi casi e 3 morti nel Pistoiese

Da inizio emergenza il virus ha contagiato complessivamente 18170 persone residenti in provincia. Le vittime finora registrate sono 451

PISTOIA — Non si ferma ancora la scia di decessi legati al Coronavirus. Il report trasmesso dalla Regione segnala 3 nuove vittime in provincia di Pistoia.

96 invece, le positività accertate nelle ultime 24 ore nel territorio Pistoiese dove, da inizio emergenza, il virus ha contagiato complessivamente 18170 persone. Le vittime finora registrate sono 451.

La Toscana si trova al 13esimo posto in Italia per numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 5.190 casi per 100.000 abitanti (la media italiana è di circa 5.889 x100.000, dato di ieri). Prato è la provincia toscana con il tasso più alto: 6.571 casi x100.000 abitanti, seguita da Pistoia con 6.229 e Massa Carrara con 5.870. La più bassa è Grosseto con 3.144.

Per leggere il bollettino Covid con i dati di tutta la Toscana cliccate qui.