Mosaner-Constantini, oro nel curling a Pechino 2022: chi sono i due atleti Mosaner-Constantini, oro nel curling a Pechino 2022: chi sono i due atleti

Attualità martedì 08 febbraio 2022 ore 13:00

Con il mercato il traffico si sposta

Divieto di transito e sosta in via Roma. Un percorso di sicurezza per i mezzi di soccorso. Ecco come cambierà la viabilità nei giorni del mercato

PISTOIA — Dal 10 Febbraio al 30 Giugno, per alcuni giovedì di ogni mese, prosegue il mercato "Novecento in Via Roma e dintorni". Per permetterne lo svolgimento saranno adottate alcune modifiche alla viabilità. Nei giorni 10 e 24 Febbraio, 10 e 24 Marzo, 7 e 21 Aprile, 5 e 19 Maggio e 9 Giugno, dalle 7 alle 20, e nei giorni 23 e 30 Giugno, dalle 7 alle 24, in via Roma sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Previsto un percorso di sicurezza per la circolazione dei mezzi di soccorso e di emergenza. Le modifiche alla viabilità sono segnalate sul posto con apposita segnaletica