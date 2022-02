Carico e scarico merci, nel frattempo niente auto

Accesso consentito solo ai mezzi di soccorso e percorsi alternativi durante le operazioni di movimentazione che porteranno alla chiusura della strada

PISTOIA — La sosta di alcuni automezzi per carico e scarico merci attiverà divieti di transito e sosta. Accade in via del Presto in corrispondenza dei numeri civici 4, 6 e 8 nella giornata di venerdì 11 Febbraio.

Ne dà notizia il Comune di Pistoia che suggerisce quale percorso alternativo quello che si snoda tra via della Dogana, piazza della Sapienza, via della Sapienza e Ripa delle Stinche. Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

Compatibilmente allo svolgimento dei lavori, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza nei tratti non interessati dall'intervento, mediante la temporanea restituzione del doppio senso di circolazione.