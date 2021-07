A Le Piastre tutto è pronto per il campionato italiano dei bugiardi. Il tema dell'anno è il viaggio, e bugiardo ad honorem è Cristiano Militello

PISTOIA — La bugia cerca il suo nuovo campione. A Le Piastre tutto è pronto per la due giorni di campionato italiano dei bugiardi, che quest'anno dovranno confrontarsi sul tema del viaggio nella 45esima edizione della kermesse presentata dagli Accademici della Bugia.

Il Campionato italiano della Bugia si terrà - in presenza sia pur con pubblico contingentato - sabato 31 Luglio e domenica 1 Agosto. Il tema 2021 è viaggio, ovviamente fantastico o inusuale, per non dire bugiardo, alla fine di un periodo in cui era praticamente impossibile farne.

“Il nostro invito – sottolinea il Magnifico Rettore del'Accademia della Bugia, Emanuele Begliomini – è a farne uno per raggiungerci nel fresco de Le Piastre. In 250 lo hanno già fatto, inviandoci le loro vignette a tema e costringendoci a progettare un allargamento del paese per poterle esporre tutte, visto che saranno oltre 500. Si tratta di un’impresa che non giudichiamo impossibile, dopo il recente acquisto dell’ex cinema paesano che in un solo anno trasformeremo in uno sfolgorante Spazio Bugia, cioè nel nuovo polo culturale della Montagna pistoiese”.

Le opere dei 190 concorrenti della sezione grafica internazionale arrivano da tutti e cinque i continenti dall’Australia al Messico, dal Giappone a Cuba passando per lo Sri Lanka e la Colombia. I 66 italiani concorrono da tutte le regioni, dalla Val d’Aosta alla Sicilia. Quest’anno è però la sezione letteraria a far registrare il record, con i suoi 94 aspiranti scrittori bugiardi che verranno giudicati da Sandro Veronesi, chiamato a scegliere il vincitore.

Dal 12 al 30 Luglio spazio alla Bugia radiofonica, in diretta sulle onde di Radio Toscana, tradizionale media partner del Campionato. Il 23 Luglio è in programma una preselezione fuori regione. Sarà a Padova dove il vincitore, scelto da Cambiscena, associazione di improvvisazione teatrale, sotto la supervisione dell’Accademia della Bugia, si aggiudicherà il privilegio di partecipare al Campionato Italiano.

La due giorni piastrese inizierà con la tradizionale cena bugiarda a base di prodotti tipici alle 19,30 di sabato 31 Luglio a cui seguirà The Bugia show, condotto da Ilaria Belli ed Emiliano Buttaroni, con Alessandro Masti di Radio Toscana, nel corso del quale verranno premiati i vincitori delle due sezioni grafiche (italiana e internazionale) di quella radiofonica e della letteraria. Saranno presenti numerosi ospiti.

Domenica 1 Agosto si inizia alle 16,30 con la tradizionale sezione verbale, che proclamerà il bambino e l'adulto più bugiardi d'Italia. L'ospite che riceverà la laurea di bugiardo ad honorem è Cristiano Militello a cui l’Accademia dedicherà un particolare striscione. Verso le 20 la cena bugiarda allietata dallo spettacolo teatrale di Emiliano Buttaroni La panchina di Gianco, dedicato al fondatore del Campionato Giancarlo Corsini a circa un anno dalla sua scomparsa.

L’edizione numero 45 renderà anche omaggio, a modo suo, a San Giacomo (a Pistoia Sant’Jacopo) nell’Anno Santo a lui dedicato e a Dante Alighieri nel suo settecentesimo, due viaggiatori certamente particolari.

“Vi aspettiamo tutti – aggiunge Emanuele Begliomini – al fresco de Le Piastre ma, causa Covid, vi chiediamo di prenotare la vostra presenza gratuita inviando una mail a accademiabugia@gmail.com oppure telefonando al 348-3369552. Vi invitiamo anche a visitare la mostra con le opere del vincitore dello scorso anno, Emilio Guazzone”.

Alla presentazione erano presenti, oltre al Magnifico rettore dell'Accademia della bugia Emanuele Begliomini, il decano Mauro Begliomini, Claudio Gambini della Misericordia de Le Piastre, il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi e il presidente della Provincia, Luca Marmo. La presentazione si è tenuta, come ogni anno, nella sala D'Annunzio del Caffè Valiani in via Fermi a Sant'Agostino a Pistoia.