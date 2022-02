Cambia la circolazione per lavori alle fognature

In via delle Mura si scava per realizzare un allaccio alla rete fognaria, quindi la viabilità cambia con provvedimenti diversi tratto per tratto

PISTOIA — Da oggi 23 Febbraio al 4 Marzo via delle Mura Urbane (tratto da via delle Logge a via Porta Carratica) sarà oggetto di lavori di scavo per allaccio alla rete fognaria. Per permettere gli interventi saranno in vigore alcuni provvedimenti alla viabilità articolati tratto per tratto. Eccoli.

Via delle Mura Urbane (tratto da piazza Treviso a via dei Magi) sarà chiusa alla circolazione.

In via delle Mura Urbane (tratto dal numero civico 7 a via Porta Carratica) ci sarà il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata.

In via della Mura Urbane (perpendicolare a via della Stufa) sarà temporaneamente invertito il senso unico di circolazione nella sola direzione sud-nord per accedere in via della Stufa.

In via della Stufa (in prossimità dell'intersezione col ramo di via delle Mura Urbane) verrà vietata la sosta con rimozione forzata per permettere la manovra di svolta a destra, provenendo da via delle Mura Urbane.

In via delle Logge (tratto da via della Stufa a via delle Mura Urbane) sarà vietato il transito.

In via XX settembre sarà in vigore, temporaneamente, il doppio senso di circolazione.

I cartelli di preavviso e di deviazione - fa sapere il Comune in una nota - saranno sistemati in corrispondenza delle intersezioni immediatamente adiacenti alla zona interessata dai lavori alla rete fognaria, con indicazione dei percorsi alternativi attraverso via Frosini, via Monfalcone, via Parallela Nord, via Gorizia, via XX Settembre, piazza Dante Alighieri e via Pertini.