Apre il bando per coltivatori d'imprese

Aspiranti imprenditori sociali a raccolta per essere inclusi nel percorso di accompagnamento che porterà a realizzare il proprio progetto

PISTOIA — Aspiranti imprenditori sociali: tocca a voi. Riapre infatti il bando che sostiene la nascita e la diffusione di imprese sociali a Pistoia e nel territorio pistoiese. Fino al 30 Aprile 2022, è possibile candidarsi per partecipare al percorso di accompagnamento promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dalla Fondazione Un Raggio di Luce Onlus con la collaborazione dello Yunus Social Business Centre dell'Università di Firenze.

Il bando “Coltiva la tua impresa!” sostiene la nascita e la diffusione di imprese sociali nel Pistoiese ed è rivolto a singoli o gruppi che intendono avviare o che stanno avviando un'impresa sociale nel territorio della provincia di Pistoia. Al termine del percorso di accompagnamento i progetti ritenuti meritevoli potranno accedere ad un contributo a fondo perduto.

Il bando sarà presentato in un appuntamento online mercoledì 16 Marzo alla presenza dei presidenti della Fondazioni, del direttore dello Ysbcuf e dei partecipanti alle scorse edizioni del percorso di accompagnamento. Dopo una selezione iniziale delle idee, gli aspiranti imprenditori e imprenditrici sociali saranno guidati in un percorso gratuito curato dallo Ysbcuf di Prato, primo centro italiano accreditato dallo Yunus Centre di Dhaka, fondato dall’economista e premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus.

Da Maggio a Settembre i corsisti si cimenteranno nel social business design, nell’analisi di mercato, nel branding e nella creazione di strategie di comunicazione potendo confrontarsi con esperti e consulenti per mettere nero su bianco la loro idea imprenditoriale in un business plan completo e dettagliato. I materiali prodotti e le capacità acquisite serviranno a presentare la proposta alla commissione di valutazione finale che deciderà sull’erogazione del contributo a fondo perduto.

Possono partecipare singoli o gruppi che intendano avviare un’impresa in forma di cooperativa sociale di tipo A o B o di Impresa Sociale con sede legale e operativa nella provincia di Pistoia.