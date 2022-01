Via Guicciardini gioca d'anticipo, finiti i lavori

L'asfaltatura si è conclusa un giorno prima del previsto, così adesso l'arteria è tornata percorribile completamente senza più deviazioni

PISTOIA — Via Guicciardini gioca d'anticipo e riapre al traffico dopo la conclusione dei lavori un giorno prima del previsto. L'asfaltatura è infatti terminata nel pomeriggio di oggi e la strada è già tornata percorribile per intero. Il tratto interessato dall'opera di risanamento era quello dalla rotonda della Vergine fino alla località Fagiolo, in entrambe le direzioni.

L'intervento, per un investimento complessivo 90.000 euro, ha visto prima la sistemazione della carreggiata sud (quella davanti al fast food) e poi della carreggiata nord il cui intervento, appunto, si è concluso poco fa.

Per quanto riguarda la viabilità, la carreggiata sud (dalla Vergine al Fagiolo), era già stata riaperta ieri giovedì 13 Gennaio, dopo la conclusione dei lavori. Adesso è percorribile anche la parte nord (dal Fagiolo alla rotonda della Vergine) e pertanto non è più obbligatorio girare verso il ponte dell'Arca.

I lavori di sistemazione di via Guicciardini hanno riguardato la fresatura dei tratti più deteriorati di entrambe le carreggiate cui è seguita la posa di una membrana georinforzata per poi stendere il nuovo manto stradale.