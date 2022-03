Agricoltura è donna in un quarto delle imprese

Multifunzionali, sostenibili, resilienti: così le aziende agricole al femminile hanno retto al Covid e ora si preparano ad affrontare la crisi ucraina

PISTOIA — Multifunzionali, sostenibili, resilienti: così le aziende agricole al femminile hanno retto al Covid e ora si preparano ad affrontare la crisi ucraina. Sì perché a Pistoia l'agricoltura è donna in quasi un quarto delle imprese: il 23,4% del totale. Il dato arriva da Coldiretti Pistoia ed è improntato alla sostanziale stabilità malgrado la difficile situazione congiunturale.

L’identikit dell’azienda rosa multifunzionale e sostenibile è stato il tema centrale del salone dell’economia circolare allestito durante l’iniziativa. Tra le storie multifunzionali e ‘circolari’ quella di Gabriella Michelozzi di Quarrata. Un modello di fattoria autosostenibile che portano avanti al “Canto di primavera del sogno antico” le sorelle Gabriella e Stefania sui colli di Forrottoli nel comune di Quarrata.

Producono composte, latte, formaggi, uova, olio e tutto ciò che la mente può immaginare pensando a una fattoria, senza alcun genere di scarto. Perché anche le potature degli ulivi o delle viti, il manto delle pecore, la pelle delle mucche macellate, i noccioli delle olive hanno uno scopo.

In questo perfetto ciclo che si autoalimenta, una volta che i terreni hanno bisogno di essere liberati dai rovi arrivano le capre che poi lasciano campo libero agli ovini. Quelle pecore di cui non si butta via niente, neppure la pelle, impiegata per fare borsette, mentre con i noccioli delle olive si cuoce il pane per l'agriturismo e l'ultimo scarto dalla lavorazione del formaggio viene dato come alimento iperproteico ai maiali.

Le donne dell'agricoltura nel convegno per l'8 Marzo

Michela Nieri, responsabile Coldiretti Donne Impresa di Pistoia, ricorda che il segmento del settore primario maggiormente colpito dalla pandemia è quello agrituristico, dove il ruolo delle imprenditrici è tradizionalmente molto forte.

E in occasione dell'8 Marzo ecco l'incontro "L'agricoltura è già donna", con le storie di tante imprenditrici multifunzionali e ‘circolari’ per definizione, pronte a sperimentare nuovi modelli di gestione dell'attività anche in ottica second life e perseguendo la transizione energetica, come spiega la responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa Elena Bertini.