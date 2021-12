Con l'albero in piazza si accende il Natale

Ancora poche ore poi strade e piazze si illumineranno con le luci della festa. Ad accompagnare l'accensione c'è il coro di voci bianche

PISTOIA — Ancora poche ore e la città si illuminerà a festa. È prevista per domani alle 17 la cerimonia di accensione dell'albero di Natale di piazza del Duomo, delle luminarie e degli alberi che addobbano le strade cittadine. L’evento sarà accompagnato dal saluto del sindaco Alessandro Tomasi e dei canti natalizi del coro di voci bianche I Grilli cantanti diretto da Lucia Innocenti Caramelli.

Le luminarie impreziosiranno la città fino al 10 Gennaio. È prevista l’installazione di addobbi natalizi a partire da piazza del Duomo - con un abete di circa 12 metri - fino a raggiungere Capostrada e Pontelungo, attraverso un progetto artistico unitario che comprende anche sfavillanti selfie-point nei punti più caratteristici della città e l’illuminazione di alcuni monumenti.

Fantasiose decorazioni natalizie sono state curate e installate per le vie del centro anche dagli esercenti che - grazie all’esenzione dal pagamento del Canone unico - hanno così contribuito a creare un clima di festa. Decorazioni animate saranno proiettate sulla facciata del tribunale, mentre il campanile sarà illuminato da una cascata di luci.

Fiocchi di neve, drappi, filari e archi di luci, stelle e balocchi giganti accenderanno via della Madonna, via Atto Vannucci, via Cino da Pistoia, corso Gramsci, via Curtatone e Montanara, via Pacini, via Can Bianco, via Bozzi, via Palestro, corso Fedi, piazza Gavinana, via Buozzi, via Cavour, via Roma, via dei Fabbri, via del Lastrone, via Stracceria, via Sant’Anastasio, via del Giglio, via dei Bracciolini, via del Duca, via Tomba di Catilina, via Ripa della Comunità, via Panciatichi, via degli Orafi, via de’ Rossi, piazza della Sala, piazza degli Ortaggi, piazza Giovanni XXIII, piazza San Francesco, porta al Borgo, via Dalmazia, Capostrada, porta Carratica, via XX settembre, via Frosini, piazza Leonardo da Vinci, via Antonelli, via Lucchese (Pontelungo).

Nei punti più caratteristici della città, come piazza San Bartolomeo, corso Silvano Fedi, San Filippo, viale Adua, Le Fornaci, Bottegone, Bonelle e Sant’Agostino, sono stati collocati 12 alberi di Natale alti dai 3 ai 5 metri. Già da qualche giorno, intanto, in piazza San Francesco è in funzione la pista di pattinaggio sul ghiaccio, quest’anno accompagnata dal banchetto dei chicchi.