Laurearsi a distanza si può fare anche in Comune

L'amministrazione mette a disposizione spazi e connessione internet gratuitamente per quanti debbano discutere la tesi di laurea in remoto

MONTALE — Laurea a distanza? In era Covid-19 con le misure di sicurezza sanitaria e anti contagio capita di dover discutere la tesi in remoto. Per venire incontro all'esigenza dei laureandi, il Comune di Montale mette a disposizione a titolo gratuito gli spazi della sede comunale e la connessione internet proprio per le sessioni di laurea.

In caso di necessità di una connessione internet per discutere la tesi di laurea, spiega proprio l'amministrazione anche dal suo portale.

È possibile far richiesta al Comune di poterne usufruire gratuitamente presso una sede comunale tramite email a cultura@comune.montale.pt.it o telefonicamente allo 0573-952238.