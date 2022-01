Mancano 161 autisti, ecco i bus a rischio il 31 Gennaio

Non si fermano i disagi per il trasporto pubblico locale provocati dalla pandemia di Covid che ha decimato i conducenti fra contagi e quarantene

PROVINCE DI FIRENZE, PRATO E PISTOIA — Lunedì 31 Gennaio saranno 161 gli autisti di Autolinee Toscane assenti per malattie o quarantene per lo più collegate alla pandemia di Covid nella Toscana centrale. Si tratta in particolare di 105 conducenti a Firenze (tra servizio urbano ed extraurbano), 29 Pistoia e 27 tra Prato ed Empoli.

Di seguito l’elenco delle criticità previste, divise per provincia e servizio

FIRENZE URBANO

Sono garantite tutte le corse scolastiche: verranno ridotte le frequenze sulle linee urbane distribuendo le risorse sulle varie linee per massimizzare i mezzi a disposizione: All’occorrenza saranno attivati piani con riduzione dei servizi sulle linee a minor domanda: Il programma è quello comunicato alle istituzioni nel “Recovery plan” dopo l’emergere dell’emergenza Covid (quarta ondata): si stima di mantenere l’80% del servizio programmato, con un orario consultabile anche dal sito (per aggiornamenti e informazioni in tempo reale si raccomanda la consultazione del sito at-bus.it alla sezione “prossimi passaggi”), garantendo così orari simili a quelli di un prefestivo: gli autisti che si potrà recuperare saranno usati per rafforzare gli orari dei pendolari, scolastici e eventuali “riserve” per problemi specifici, segnalati in tempo reale dalla sala radio.

Per la tramvia, 16 conducenti sono assenti causa Covid ma il servizio sarà interamente coperto.

FIRENZE EXTRAURBANO

Stando alle attuali previsioni di assenze, i servizi saranno regolari.

PISTOIA – SERVIZIO URBANO ED EXTRAURBANO

L’unica variazione prevista per la giornata domani riguarda la linea M che, nella fascia oraria dalle 6.30 alle 9, circolerà con frequenza di 20’ anziché di 10’.

EMPOLI- SERVIZI URBANO ED EXTRAURBANO

Stando alle attuali previsioni di assenze, il servizio sarà regolare.

PRATO- SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI

Il servizio è stato rimodulato con la soppressione e modifiche di alcune corse delle linee che seguono:

LAM MT azzurra PO-FI (Extraurbano): Da lunedì al venerdì sono soppresse le corse in partenza da Prato alle ore 6:25, 8:45; 11:00; 13:30; 15:30; 18:30: Sempre da lunedì al venerdì sono soppresse le corse in partenza da Firenze alle 7:15; 9:45; 12:00; 14:30; 16:15; 19:30: Il sabato invece saranno soppresse le corse in partenza da Prato alle 7:15; 10:00; 12:45 e quelle in partenza da Firenze alle 8:30; 10:45; 13:30.

LAM blu (urbana): Dal lunedì al sabato saranno soppresse queste corse: Da Repubblica a Maliseti soppresse le corse in partenza da Repubblica alle 5:37, 6:57, 8:17, 9:37, 10:57, 12:17, 13:37, 14:57, 16:17, 17:37, 18:57: Da Maliseti a Repubblica soppresse le corse in partenza da Maliseti alle 6:16, 7:36, 8:56, 10:16, 11:36, 12:56, 14:16, 15:36, 16:56, 18:16, 19:36: Da Repubblica a Ospedale soppresse le corse in partenza da Repubblica alle 6:17, 7:37, 8:57, 10:17, 11:37, 12:57, 14:17, 15:37, 16:57, 18:17, 19:37: Da Ospedale a Repubblica soppresse le corse in partenza da Ospedale alle 6:56, 8:16, 9:36, 10:56, 12:16, 13:36, 14:56, 16:16, 17:36, 18:56, 20:16: Da Stazione a Repubblica soppressa la corsa in partenza da Stazione alle 6:03.

LAM rossa (urbana): Dal lunedì al sabato saranno soppresse le corse: Da Via Ferraris verso San Giusto, soppressa la corsa con partenza da Via Ferraris, alle 13:55: Da San Giusto a Calceti soppresse le corse, con partenza da San Giusto, alle 14:12 e 17:12: Da Calceti a San Giusto soppresse le corse, con partenza da Calceti, alle 14:58 e 17:58: Da San Giusto a Santa Lucia soppresse le corse, con partenza da San Giusto, alle 15:42 e 18:42: Da Santa Lucia a San Giusto soppresse le corse, con partenza da Santa Lucia, alle 16:30 e 19:30:



Inoltre, solo il sabato, è prevista la soppressione anche delle corse da Stazione a Santa Lucia delle 13:05 e da Santa Lucia a Via Ferraris delle 13:30.

Linea 10 (urbana): Da lunedì al sabato saranno sempre garantite le partenze da Iolo per l’Ospedale e Maliseti con partenza da Iolo alle 6:20; 6:50; 7:18; 7:20 (Sab); 8:20; 9:20; 10:20; 11:20; 12:20; 13:20; 13:50 (sab); 14:50; 15:50; 16:50; 17:50; 18:50; 19:50: Da Maliseti garantite le corse in partenza alle 6:15; 6:45; 7:45; 8:45; 9:45; 10:45; 11:45; 12:45; 13:45; 14:15 (sab); 15:15; 16:15; 17:15; 18:15; 19:15; 20:15: Invariati invece gli orari delle corse del servizio festivo:

Tutte le informazioni sulle linee soppresse e garantite saranno presenti anche con avvisi specifici alle relative fermate.