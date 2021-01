Nella morsa del ghiaccio, incubo sulle strade

E' stata prorogata l'allerta lanciata dalla protezione civile per il rischio ghiaccio su tutto il territorio regionale. Solo due zone escluse

FIRENZE — Durerà almeno fino alle 10 di domani, martedì 12 Gennaio, l'allerta meteo di codice giallo lanciata dalla sala operativa della protezione civile regionale a seguito dell'ultima ondata di maltempo che ha investito il centro Italia.

La nuova allerta è valida per tutto il territorio toscano con due eccezioni: le isole dell'arcipelago e la costa meridionale.

Da questa sera quindi fino a domattina, sono previste temperature sotto lo zero e possibile presenza di ghiaccio soprattutto nelle zone che nei giorni scorsi sono state interessate da abbondanti nevicate. Un'emergenza nell'emergenza che non concede tregua: anche oggi deboli nevicate sono cadute nel Casentino e nell'alta Valtiberina e in tutte le zone di confine con l'Emilia Romagna e le Marche.