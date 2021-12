Attacco hacker ad Alia, aperta un'inchiesta

I pirati informatici hanno chiesto all'azienda il pagamento di un riscatto di 430mila euro in criptovalute. Immediata la denuncia

FIRENZE — La procura fiorentina ha aperto un fascicolo di indagine sull'attacco di sabato scorso al sistema informatico di Alia, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti.

Gli hacker hanno mandato in tilt il sistema attraverso un virus informatico e poi, tramite una mail con all'interno un link, hanno chiesto un riscatto per una cifra consistente, 430mila euro in bitcoin. Sembra che questo importo sia una cifra standard richiesta alle aziende prese di mira nel web.

I vertici di Alia hanno immediatamente sporto denuncia. L'ipotesi di reato è accesso abusivo a sistemi informatici e tentata estorsione. Secondo i primi riscontri, l'attacco è partito dall'estero.